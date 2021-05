Viini muuseumides saab tuuritada ka kodust väljumata

Kultuuriasutuste, eriti muuseumide järele tuntakse pandeemia ajal igatsust. Vähemalt Austrias on see nii. Igatsust huvitavate paikade järele võib rahuldada ka koduuksest väljumata. Selleks korraldas Austria rahvusringhääling (ORF) pandeemiaaegse saatesarja „Museum für zwei” ehk „Muuseum kahele”. Igas saates läheb mõni prominentne isik muuseumi peremehele või perenaisele külla ja koos käiakse avastusretkel.

Austrias on muuseume nii-öelda jalaga segada. Viinis ei ole ühtegi linnaosa, kus ei oleks vähemalt seitse-kaheksa muuseumi. Muuseumide liidu kodulehel on kirjas 790 muuseumi, mille sekka ei ole veel arvestatud väikseid erainstitutsioone üle Austria. Mai algusest on muuseumid kohalikele huvilistele jälle lahti, ent välismaalastele jääb ORF-i sari veel mõnda aega parimaks võimaluseks hinnaliste kogudega tutvuda.