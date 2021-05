Jaan Aru: kui Newton oleks Instagrami vahtinud, poleks ta õuna märganudki ega oma avastusi teinud

Neuroteadlane Jaan Aru (36) on viimastel aastatel mitmel pool kõnelnud sellest, et nutiseadmete kasutamine võib laste õppimisvõimet pärssida. Kuidas on aga lood täiskasvanutega? Kas nutiseadme kasutamine muudab meie teadvust, seda, millisena ennast näeme, ja seega inimese olemust?

Meie intervjuu toimus karmide koroonapiirangute aegu: kohtusime Tallinnas Kodu pargis. Jalutades ajaloolistel uulitsatel – piki Magasini tänavat, vana juudi kalmistu äärest Siselinna surnuaia poole –, vestlesime sellest, mis tagajärjed võivad olla nutiseadmete tungimisel meie ellu. Esmalt proovisime piiritleda nähtust, mille kirjeldamisega on ajaloos kõvasti vaeva nähtud: mis on teadvus?

Jaan Aru ütleb, et selle küsimuse üle on vaieldud aastatuhandeid. „Kõige lihtsam oleks vastata, et me ei tea ega oska täpselt defineerida. Kui ma sind praegu näpistan, siis saame täpselt aru, kuidas signaal sinu ajju liigub, ning saame umbes aru, mis ajus toimub. Võime kirjeldada, kuidas aktiveeruvad erinevad retseptorid, kuidas neuronid reageerivad, kuidas sellest kõigest tekib muster. Aga miks sa valu tundsid? Kust tuli tunne, et sellest saab valu – see võikski olla probleem sellest, mis on teadvus,” ütleb Aru.