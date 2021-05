KIRI | Alo Raun: Tallinn, kas Sul piinlik pole seda teeremondiks nimetada?

Lugupeetud Kalle Klandorf,

Kirjutan teile, sest vastutate Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ja seega ühtlasi pealinna teede remontimise eest. Mul on nimelt mure tänava pärast, kus ma elan. Ja ka teiste tänavate pärast, mis Tallinnas Kristiine linnaosas hiljuti uue asfaltkatte said ja saavad. Ja kindlasti on tuhandetel tallinlastel sarnane mure oma kodukandist.

„See on suht masendav, et midagi sellist üldse remondiks nimetatakse. Sellised on ju kuskil Rakvere äärelinnas suvalised teed nõukogude ajast, mitte vastvalminud pealinna kvartalisisesed teed“ – nii kommenteeris minu verivärskelt remonditud kodutänavat mitte_tallinn. Paraku jääb üle siin temaga vaid nõustuda.

Mis siis muret valmistab?