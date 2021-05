KULTUURIBIIT | Luuletaja Eda Ahi playlist

Михей и Джуманджи - Сука-любовь Elu jooksul palju kordi siin-seal kuuldud laul, mis miskipärast tabas märki just sel kevadel. Ma võin ju eksida, aga kas see pole mitte üks täiuslikumaid armastuslaule? Ühtaegu sulnis ja masendav, resigneerunud ja veidral kombel lootlik-unistav, juustune ja toores. Kuidagi tüüne ja raske hakkab seda kuulates. Öök ja juhhei.

Eda Ahi ütleb oma muusikavaliku kohta nii: "Nii ajapuuduse kui ka kroonilise vaimuvaesuse tõttu lähtusin elu edetabeli koostamise asemel täielikult hetkemeeleolust. Valik peegeldab õige mitut praeguse aja sümptomit. Esiteks pole ammu kontserdil käinud. Küllap just seepärast ujus playlist’i hulk muusikuid, kellega seoses meenuvad imeägedad kontserdi- ja festivalielamused. Või kellele vaataks iga kell publiku seast alt üles. Teiseks pole ka ammu omapäi uut muusikat avastanud (mis on küllap osaliselt seotud kontserdipõuaga). Õnneks täidab selle häbiväärse ja nukra tühimiku minu viimase aja lemmikraadiosaade „Tetris“, mis meenutab ridamisi vanu lemmikuid ja toob uusi (nagu näiteks Monetochka, Grechka, Mnogoznaal ja paljud teised, kes siinse kümne sekka ei mahtunud). Nii et juhuslik valik kaldub osaliselt „Tetrisest“ inspireerituna seekord pea sama palju ida kui lääne poole".

5’nizza – Але

Ilmselt minu lemmikpala eestlaste palavasti armastatud võluvalt 5’nizzalt. Olen saanud osa kolmest nende esinemisest, igaüks oli eri moodi hea. Küllap jõi kõige eredamalt meelde mägedetagune Sweet Spoti ülesastumine, milles võis olla oma roll kõige sumedamat sorti tallinna suveõhtul.

The Strokes – Brooklyn Bridge To Chorus

Mulle meeldivad üllatused. Eriti kui need tulevad täiesti ootamatust kohast. Kui ilmus „The New Abnormal“, millelt lugu pärineb, olin esiotsa veidi pettunud ja – piinlik tunnistada – nimetasin albumit isegi tapeediks. Paistis, et täiesti normaalne ja kena teos, aga ei midagi erilist. Ometi leidsin end miskipärast üha uuesti selle juurde tagasi tulevat. Ja lõpuks olin nii kõrvuni sees, et mõnda aega midagi muud ei kuulanudki. Küllap klappis see eriliselt hästi ka ilmumisaegse kriisiolukorraga – nii ühiskondlikus kui ka isiklikus plaanis. Ahjaa, Strokesi kontserdile tahaks ka!

David Bowie – Kooks

David Bowie laia ja eripalgelist loomelaadungit võiks ju vaadelda õige mitme nurga alt. Valin enda jaoks uusima. Minu meelest on „Kooks“ üks täiuslikumaid vanemalt lapsele adresseeritud laule. See on väga lihtne ja kordusterohke, kirjutatud justkui ekstra väikest kuulajat silmas pidades. Tekstis peegelduvad noore vanema klassikaline kohmakus, kerge aukartus uue elu ees, siiras rõõm ja lootusrikkus. Armas on ka see, kuidas sõnades ei unustata mõelda lapse arvamusele – andes märku, et sel väikesel ägedal inimesel on oma tee ja valikuvabadus, aga seni, kuni tal soovi ja tahtmist on, võtavad vanemad ta alati avasüli vastu.

Кино - Город

Kinost ei saa ma vist küll ühelgi eluperioodil üle ega ümber. Küllap ongi see ühe tavalise halli inimliku linnaelu täiuslik soundtrack. Kino muusika tabab alati märki, mõjub uudsena ja pakub avastamisrõõmu. Ja laulusõnad võtavad ikka hingetuks.