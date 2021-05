Täna võib vist tõdeda, et pandeemiapöörasuses said vaktsiinivastased ebaproportsionaalselt palju tähelepanu. Häälekas, aga väike ja normaalne osa ühiskonnast, no las nad olla. Ja eks demokraatias peagi olema võimalik väljendada oma kõhklusi ja hirme.

Samal ajal jookseb aga minu põlvkond (40+) hetkel vaktsiinidele lausa tormi.