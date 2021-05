Vaktsineerimisjuht Marek Seer: noortel ja juba vaktsineeritutel pole mõtet praegu digiloos surfamas käia

Miks otsustati kõigile üle Eesti vaktsineerimine avada? Vaktsineerimisjuht selgitab, et jupitamisel ei olnud enam mõtet. „Miks me tegime nüüd kõik avatuks? Et vältida selliseid ebamugavaid olukordi, et keegi ikka kuskilt sai. 20-aastane sai vaktsiini – oh jumal küll, onju, läks ja sai. Milleks sellist olukorda tekitada? Teeme vabaks, meil on riskirühm juba piisava hõlmatusega. Minu hinnangul ei ole nüüd enam vaja niimoodi samm-sammult liikuda,” selgitab ta. Kogu registreerimine on viidud internetti, et ei tekiks elavaid järjekordi.

Eesmärk on selge: augusti lõpuks tuleb ära vaktsineerida 70% Eesti elanikkonda. Kui peaks juhtuma, et inimeste vaktsineerimishuvi hakkab raugema, on Seeril plaan olemas.