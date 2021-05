Kultuuri- ja turismivaldkonnad tegid ettepaneku tervisesertifikaadi ja kiirtestide kasutuselevõtuks

Avaldame avalduse täismahus:

Austatud Vabariigi Valitsus

Tervitame teie otsust avada 24. maist taas ligipääs kultuurile. Ehkki veel märkimisväärsete piirangutega on see oluline sõnum nii kultuurikorraldajatele kui ka igale kultuurisõbrale; loodame, et tegemist on esimese sammuga ning lähiajal leevenevad kultuurisündmustele seatud tingimused veelgi. Samas on valitsusel kohustus vaadata julgemalt tulevikku ja rakendada ühiskonna avatuna hoidmiseks rahvusvaheliselt tunnustatud praktikaid.

Täna ei ole viirus inimestele enam tundmatu ning sellega elamiseks on leitud erinevaid viise. Soovides valitsusega kaasa mõelda kõigi võimalike lahenduste leidmisel ja võimalikult kiirel rakendamisel pakume omalt poolt välja ideed, mis aitaks kultuuri- ja turismisektoreid, aga ka tervet ühiskonda toimimas hoida. Teeme ettepanekud rakendada siseriiklikult tervisesertifikaati ning tunnustada kiirteste, et seeläbi võimaldada suuremate ürituste korraldamist ning ruumide mahupiirangute tõstmist.

Esiteks näeme tervisesertifikaadil suurt riigisisest potentsiaali, kuidas samas ruumis viibivate inimeste arvu vaktsineeritute võrra suurendada ning anda nii rohkematele inimestele nende valikuvabadus tagasi kedagi diskrimineerimata.

Rahvakogunemistele kehtivate piirangute jätkudes on võimalik vaktsineeritute ehk tervisesertifikaadi kandjate arvelt mahte kedagi diskrimineerimata suurendada (rakendamise näited kultuurisündmustel, konverentsidel, toitlustusasutustes ja spaades on toodud lisas), sest mida rohkem on tervisesertifikaadi kandjaid, seda rohkem saab sündmustest ohutult osa võtta ka veel vaktsineerimata inimesi. Oluline on, et vabatahtlikult esitatud tervisesertifikaadi abil mahtude suurendamine on igale organisatsioonile ja külastajale võimalus, mitte kohustus.