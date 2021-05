Neile, kes veel mõtlevad ja kahtlevad – ilm on ju ilus ja turvatunne kasvab – on mul aga üks sõnum: sellest, kuidas vaktsineerime suvel, sõltub, milline on meie sügis. Saades esimese doosi mais-juunis ja teise doosi, sõltuvat vaktsiinist, nelja kuni kuue nädala jooksul, jõuab just sügiseseks viirustehooajaks tekkida piisav kaitse.