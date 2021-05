Andre Hanimägi: inimjaht Ratasele – millest see äge reaktsioon?

Kui varem on õpetatud, et summa ei sõltu liidetavate järjekorrast, siis Jüri Ratase puhul ei tundu see paika pidavat. Millest see äge reaktsioon siis tekkinud on?

Kui Ekspressi originaalartiklis (EE 12.05) oli korra mainitud erisoodustusmaksu, siis kõik edasised arvamused on ilma selle viiteta. Nii jäetakse lugejale kõiki numbreid esitades eksitav mulje ega selgitata, mida tähendab erisoodustus. See pole soodsam hind, vaid tähendab igale arvele otsa +20% tulumaks ning +33% sotsiaalmaks. Mida see siis tegelikult tähendab?