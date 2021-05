Tänases esimeses “Päeva teemas” kirjutab Sven Sester murega, kuidas mitmete ministrite ettepanekud seoses avaliku teabe seadusega viivad valitsemist suurema salastatuse poole. Eestis kehtib ikkagi põhimõte, et avalike ülesannete täitmisel saadud ja loodud info on üldreeglina avalik (loe lähemalt EPL 14.05)

Kõige olulisem kõikide piirangute puhul on see, et igaühel oleks võimalik kontrollida, kas märge "AK" või riigisaladus on salastatud infole pandud õigustatult. Toome näite. Teatud info on asutuses "AK", kuid mina palun seda välja. Vastav asutus keeldub. Siinkohal ma võin tegelikult astuda järgnevaid õiguslikke samme.