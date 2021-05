ANALÜÜS | Muidugi tahab Jüri Ratas presidendiks saada. Siis ta oleks Pätsiga samal pulgal

Keskerakondlased usuvad ka, et ta oleks hea president. Ta võtaks seda tõsiselt, aga samas ei hakkaks endast liiga palju arvama ega üritaks omale haarata võimu, mida põhiseadus presidendile ei anna. Ka riigikogu esimehena pole ta ühe keskerakondlase sõnul parteisõduriks kätte läinud, vaid suudab säilitada sellele ametikohale vajalikku neutraalsust. „Ta üritaks siiralt seda tööd hästi teha.” Teine keskerakondlane lisas, et Ratasele on kogu aeg meeldinud tavaliste inimestega kohtumised. Ta proovis igas ametis neid korraldada, presidendi jaoks on see aga töö oluline osa.

Keskerakondlased usuvad ka, et ta oleks hea president. Ta võtaks seda tõsiselt, aga samas ei hakkaks endast liiga palju arvama ega üritaks omale haarata võimu, mida põhiseadus presidendile ei anna. Ka riigikogu esimehena pole ta ühe keskerakondlase sõnul parteisõduriks kätte läinud, vaid suudab säilitada sellele ametikohale vajalikku neutraalsust. „Ta üritaks siiralt seda tööd hästi teha.” Teine keskerakondlane lisas, et Ratasele on kogu aeg meeldinud tavaliste inimestega kohtumised. Ta proovis igas ametis neid korraldada, presidendi jaoks on see aga töö oluline osa.

Ratas saab suvel 43. Ta oleks kõige nooremana presidendiks valitud inimene Eestis, aga ta oleks ka kõige rohkem erinevaid tippameteid täitnud poliitik Eesti ajaloos. Mitte ükski peaminister pole taasiseseisvunud Eestis presidendiks saanud. Veel enam, Ratas oleks sel juhul pidanud veel rohkem tippametikohti kui Konstantin Päts. Päts on olnud nii peaminister, president kui riigikogu esimees. Kui Ratas valitakse presidendiks, on ta Pätsiga samal tasemel. Veel enam, kui Päts tegutses sajandi eest Tallinna kohalikus poliitikas, siis jäi tema karjääri tipuks lühikest aega linnapea kohusetäitjana töötamine, aga Ratas oli kaks aastat täieõiguslik Tallinna linnapea.

Ratase tulevikust rääkides liigub inimeste jutt kiirelt sellele, et ega tal polegi poliitikas enam midagi muud tegemata jäänud kui minna presidendiks. Seda eriti nüüd, kui presidenditool on talle võtmiseks vaba, ta peab vaid teatama oma soovist. Kuigi ta pole veel kuigi vana, siis juba mõtleb ta ajaloo peale. „Ta tahab ajalukku minna presidendina. Ta oleks siis Konstantin Pätsiga samal pulgal,” lausus üks keskerakondlane.

Jüri Ratas pole öelnud, kas ta kandideerib presidendiks. Ka erakonna sees inimesed vaid oletavad, aga kõik usuvad, et Ratas tahab presidendiks saada. „Ta pole seda kellelegi öelnud. Ta ilmselt arvab, et kui teavad kaks inimest, siis teavad kõik,” lausus neist üks. „Muidugi ta tahab. Mida tal veel teha on,” lausub teine.

On ka üks teine, natuke küünilisem selgitus. „See on talle viisakas pääsetee Keskerakonna jamadest. Kõigist nendest kohtuasjadest ja rahanõuetest.”

Kui Ratas läheks presidendiks ära, vabaneb Keskerakonna jaoks riigikogu esimehe ja erakonnajuhi koht. Mõlema täitmisega oleks raskuseid. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti kohta räägitakse, et Tallinn on talle väikeseks jäänud ning tegeleb üleriigiliste asjadega, näiteks õiendab valitsusega koroonaviiruse vastase võitluse korraldamise asjus. Samas on Kõlvarti puhul alati küsimus, kuidas võtab eestikeelne valija tema vastu. Kuhugi pole kadunud ka vihjed, et 1990ndatel aastatel oli ta liiga tihedalt seotud kuritegelike gruppidega. Peaministrikandidaadi puhul võivad sellised jutud probleemiks kujuneda, eriti kui kusagilt mõni tunnistaja või tõendusmaterjal välja ilmub.

Riigikogu esimehe kohaga on lihtsam. Kellegi ikka leiab, küsimus on vaid, kas täita see mõne kindla ja igava poliitikuga nagu Enn Eesmaa või edutada mõnda nooremat.

Kadri Simson on Brüsselis ja ilmselt ei kavatse sealt kuhugi liikuda. Tema kohta räägitakse, et tal on probleem vene valijaga. Venekeelsete Keskerakonna poliitikute seas leviva jutu kohaselt olevat ta kunagi Tartust Tallinna tulles venelaste kohta midagi halvasti öelnud ja ka 15 aastat hiljem on see kõik meeles. Mailis Repsil on kaelas kriminaalasi seoses tema koju sattunud ministeeriumi Jura kohvimasinaga. Seetõttu käib vestlustest läbi hoopis Jaak Aabi nimi, ent seda märkusega, et ta oleks sel juhul ajutine, mitte „päris” esimees.

Riigikogu esimehe kohaga on lihtsam. Kellegi ikka leiab, küsimus on vaid, kas täita see mõne kindla ja igava poliitikuga nagu Enn Eesmaa või edutada mõnda nooremat.

President saab olla maksimaalselt kaks ametiaega ehk presidendiametist vabanedes oleks Ratas kas 48 või 53. Tema energilisuse juures talle ilmselt ei meeldiks mõte 53-aastaselt nooreks pensionäriks hakata. Arvatakse, et seejärel pürib ta mõnele Euroopa tähtsale ametikohale. Endised peaministrid Siim Kallas ja Andrus Ansip on olnud Euroopa Komisjoni volinikud, see koht on Ratasel veel proovimata.

Seni ta aga vaikib oma plaanidest. Poliitikutele on omane ebausklik hirm oma plaanide liiga varase väljaütlemise ees. Meenutada võib, kuidas Andrus Ansip enne peaministriametist lahkumist kuude kaupa venitas teatega, et tahab saada Euroopa Komisjoni volinikuks. Kõik kuulujutud kinnitasid, et ta teeb seda, kuni lõpuks see teade tuligi. Nüüd mängib Ratas sama mängu presidendiametiga.

Kas loetud artikkel vastas Teie ootustele? Ei ole üldse rahul Olen väga rahul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10