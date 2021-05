Mõistagi on Gaza sektoris purustused tohutud (mis sedapuhku on taunimist leidnud ka USA kongressi ridadest) – aga see varemeteks saanu ehitati niigi ÜRO ehk siis ka meie rahaga - ja selle järjekordse ülesehitamine ootab kõigi maailma riikide uut panust. See on konflikti tänase seisu rahulikum pool. Paraku on raske isegi ette kujutada seda, kuidas maandada pingeid Palestiina alade segalinnades terve nädala käsitsi kokkuläinud juutide ja palestiinlaste vahel. Juhtunu antakse ju edasi põlvest põlve. Kõik vaatavad Washingtoni ja Moskva poole, kellest tõesti sõltub lahendus.