Plahvatus sündis just nii, nagu pidigi olema. Eesti Ekspress sai olla valvekoer ja teised lehed said klikke. Poliitikud said näidata oma printsipiaalsust (meie niimoodi kunagi ei tee!). Hulk kirjutajaid sai jälle kord hukka mõista „bütsantslikku“, idapiiritagust käitumisviisi (kuigi samasugune on käitumisviis üsna igal pool Euroopas, kasinuskultuurilised Põhjamaad välja arvatud). Ja kõik huvilised said näidata oma viha härraste vastu, kes rahva rahaga priiskavad ja restoranis sadade eurode eest head ja paremat näost sisse ajavad. Ühesõnaga, ideaalne kaasus kõigile.