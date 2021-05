Kolmapäeviti toimuvatel jutuhommikutel on kuulajaid on orienteeruvalt 50–60. Sõle raamatukogus on jutuvestja rollis raamatukoguhoidja Anu Sepp (vasakul), temaga koos AS-i Hoolekandeteenused kogukonnatöö juhendaja Ivika Türkson.

Foto: Priit Simson