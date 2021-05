Reportaaž raamatukogust. „Õuna asemele sain kana, kana asemele põrsa – kui olla loomuldasa kaval, siis ongi elu lill!”

Kogukonna teenusel olev Sergei on väga huvitatud venekeelsetest uudiste ülevaadetest: „Et miks need uudised mulle meeldivad? Need on harivad ja õpetlikud. Ajaloost, kultuurist, loodusest, kuulsatest vanema põlvkonna näitlejatest ja sellest, kuidas neil on elus läinud. Eriti ootan uudiseid, mis räägivad kosmoses toimuvast. Uudiste tutvustaja on sümpaatne. Ootan neljapäeva, et taas kohtuda. Aitäh, et meil on selline tore võimalus!”

Kehra kodu tegevusjuhendaja Inge Jõgisoo: „Eriti meeldib uue esitaja ettekandes üle kuulata vanu tuttavaid lugusid, aga ka päris uued jutud meeldivad. Anu jutuvestmine on väga tore! Kliendid joonistavad jutuvestmise ja ettelugemise põhjal pilte. Loeme ka ise päris palju muinasjutte ette ja teeme alati lõpus arutelu. Uudised meie kliente eriti ei huvita. Lehti loetakse ise ja vaadatakse ka televiisorit. Aga vaheldus on alati tore, eriti praegusel ajal, kui piirangud on meie kõigi suhtlemist oluliselt vähendanud.”

Põltsamaa Kingu kodu: „Kingu kodus osales muusikatunnis lausa 15 klienti ja ka töötajad. Klientidele nii-nii meeldis! Üks meie suur-suur muusikahuviline klient tuli muusika pooltundi kohale oma (mängu)kitarriga! Kui muusika, siis muusika! Ootame juba järgmisi kohtumisi ja uusi pille!”