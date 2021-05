Reportaaž raamatukogust. „Õuna asemele sain kana, kana asemele põrsa – kui olla loomuldasa kaval, siis ongi elu lill!”

Kolmapäeva hommikul kell 11 on Sõle raamatukoguhoidja Anu Sepp muinasjutuvestja rollis. Zoomis liituvad temaga AS-i Hoolekandeteenused Kehra, Paldiski, Põltsamaa, Paljassaare, Keila ja veel mitu-mitu kodu – ikka selleks, et elada kaasa nii uutele kui ka vanadele lugudele. Seekord saame kuulda, kuidas rebane oma kavalust üle hindas ja orki lendas, hunt paraja palga sai ja jahimees karu plehku peletas. „Õuna asemele sain kana, kana asemele põrsa – kui olla loomuldasa kaval, siis ongi elu lill!” rõõmustas rebane. Kuulajate silmad säravad, tundub, et nad on põnevil. Anu Sepp on muidugi ka erakordselt võluv jutuvestja.

Neljapäeval annavad raamatukoguhoidjad Laine ja Diana Taukul kuulajatele ülevaate meedias ilmunud headest uudistest – uskuge või mitte, aga koroonanäitajate üleslugemise, pandeemiahirmu külvamise ja poliitilise poriloopimise vahelt leiab tänapäeval ka niisuguseid! Reedeti kuulatakse Ester Pomerantsi juhendamisel muusikat ja õpitakse tundma pille.

Need on tohutult kosutavad pooltunnid, võin ma neist osa saanuna nüüd kinnitada.