Omavalitsused arendavad elanike peibutamiseks ise kinnisvara

Kinnisvaraturul tegelevad uusarendustega tavaliselt erafirmad, mis ehitavad teid ja torustikke ning veavad elektrijuhtmeid, et pärast müüa krundid inimestele, kes ehitavad sinna endale maja. Ent mõnes väiksemas kohas on omavalitsus otsustanud ise kinnisvara arendada. Ikka selleks, et senised elanikud jääksid ja uued tuleksid.

Kui Ivar Lillebergist sai Lääne-Virumaa Haljala valla vanem, avastas ta oma mõningaseks üllatuseks, et peale kõige muu peab ta juhtima ka valla kinnisvaraarendust. Tema isiklikult arvas küll, et vald ei peaks kinnisvara arendama, aga kuna otsused olid tehtud ammu enne tema ametiaja algust, pidi ta poolikud projektid lõpule viima.

Esimene suurem elamurajoon metsaservas aadressil Uus põik saab juba õige pea valmis. Töö käib, kõik vajalik ehk veevärk, kanalisatsioon, elektriühendus ja asfalteeritud tänavad peaksid valmis saama jaanipäevaks. Kõik maatükid on leidnud endale huvilise, kes tahab sinna maja ehitada.