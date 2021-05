Tõnu Kaljuste naaseb filharmoonia kammerkoori peadirigendi kohale: ma ootasin seda

Kohtume Tõnu Kaljustega Mustpeade majas, mis on Tallinna kammerorkestri kodu. Koos Kaljustega tuli Mustpeade majja kaks taiest: Mare Mikoffi loodud pronksportree ja sellest inspireeritud kipskuju, mille kammerorkestri muusikud kinkisid dirigendile tema 40. sünnipäevaks. Mängulisus ja vaba meel ei ole dirigenti jätnud senini. Enamgi veel – alates sügisest musitseerib Kaljuste juhatusel peale Tallinna kammerorkestri ka Eesti filharmoonia kammerkoor.

Kammerkooril oli ka uue maja ambitsioon. Koos Eesti riikliku sümfooniaorkestriga esitasite riiklikult tähtsa kultuuriobjekti kandidaadiks Helioru kontserdimaja, mille asukohaks pakkusite hiljem Rannamäge. Riigikogu kultuurikomisjoni välja valitud objektide hulka see ei pääsenud. Kas nüüd on plaanil kriips peal?See oli poliitiline otsus ja muusikuna ei saa hakata kahe jalaga vastu maad trampima, sest poliitikud näevad kultuuripoliitilist pinda nii, nagu nad näevad. Minu kui muusiku loogika oli niisugune, et kui nimetatakse riikliku tähtsusega kultuuriobjekte, siis rahvusvahelise traditsiooni järgi peab ühel riigil olema kunstimuuseum, ooperiteater ja kontserdisaal. Viimased kaks on Eestis puudu. Muidugi on mul kurb, et poliitikud seda ei näe, ja selge on see, et erinevad probleemid on pandud ühele kaardile. Praegu vaadatakse finantseerimiseks üheselt kultuurkapitali poole. Kuidas panna Anu Raua keskus võistlema ooperiteatri ja kontserdisaaliga? Mõlemad on ju niivõrd tähtsad! Ei ole mõtet kultuuri sees tekitada sõjaolukorda, kus üksteise vastu võideldakse.