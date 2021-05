„Oot-oot-oot, mina räägin Eesti majanduskeskkonnast.” Keskkonnaministri sõnul pole põlevkiviõlile alternatiivi

Kõiki neid otsuseid tehes peame arvestame keskkonna- ja kliimaeesmärke, aga samal ajal vaatama ka sotsiaal-majanduslikku poolt ja leidma tasakaalu. Põlevkivi on meie väärismaavara, mida me väärindame siin kohapeal ja mis on peamine ekspordiallikas, 99% põlevkiviõlitoodangust ongi ekspordiks mõeldud. Õlitehase rajamine ei lisa sinna piirkonda lisaressurssi ainult investeeringu kujul, vaid loob lisatöökohti nii ehitusprotsessis kui ka hiljem tehase töös hoidmises. Kui ma ei eksi, siis Eesti Energia hinnangul loob see 500 uut töökohta nii kaudselt kui ka otseselt. Arvestades, et Ida-Virumaa töötusprotsent oli aprillikuus 14,7%, Eesti kõige suurem, siis kahtlemata tuleb ka neid tasakaalupunkte arvestada.

Eesti on oma kasvuhoonegaase vähendanud võrreldes 1990. aastaga 70%. Esialgsete prognooside järgi pidime selle saavutama aastaks 2030, praegu on aasta 2021 ehk me oleme põlevkivisektoris, nii õli- kui ka elektritootmises teinud juba väga-väga suuri järeleandmisi. See on palju ambitsioonikam ja juba täidetud eesmärk.

Räägite, et õlitehase rajamine läheb kokku riigi ja koalitsiooni kliimakokkulepetega, aga me teame, et kliima soojeneb ilmselt juba lähiaastatel selle piirini, mis pole enam turvaline. Kas me ei peaks siis hoidma ära kõiki projekte, mis pole hädavajalikud, et me ei soodustaks veel rohkem kliimamuutust?

Kolmandaks, ma jään jätkuvalt selle lause juurde, et põlevkivist õli tootmine on väiksema CO 2 jalajäljega kui põlevkivist elektri tootmine. Põlevkivist elektri tootmisele on olemas häid loodussäästlikke alternatiive. Põlevkiviõli toodame me kütuseks suurlaevadele ja seal praegu häid alternatiive väga ei ole. Arvestades kõiki neid aspekte on see olnud tasakaalukas valik, miks ma olen öelnud, et mõistan eelmise valitsuse otsust.

Kõigepealt olen ma kogu aeg rõhutanud, et põlevkiviõlitehase rajamine ja põlevkivi väärindamine Eestis on oluline majandusharu ja see on olnud meie jaoks pidevalt oluline riiklik prioriteet. Teiseks läheb õlitehase rajamise plaan kokku meie riiklike kliimaeesmärkidega: põlevkiviõlitehase rajamisel on kahtlemata keskkonnale jalajälg, aga see ei halvenda kuidagi meie tänaseid positsioone kliimaeesmärkides, mida me oleme riigina endale võtnud. Seal on põlevkiviõlitehase rajamine olnud kogu aeg teadlikult sees. See on strateegiline valik.

Ma olen teiega selles mõttes nõus, et kliima ei tunne riigipiire. Me peame vaatama kogu Euroopat ja maailma tervikuna. Kliimaeesmärke ei saa täita Eesti üksinda. Eesti on ülemaailmsetest riiklikest kokkulepetest väga hästi kinni pidanud, oleme nendest eesmärkidest võtnud tuld. Aga ega need kliimaeesmärgid tähenda seda, et peame kõigi fossiilsete kütuste kasutamise hommepäev lõpetama. See on olnud väga selge protsess, et me liigume nendest välja ja otsime alternatiive. Need kohad, kus on olnud alternatiivsed võimalused, nagu elektritootmises, kus on olemas taastuvenergia, tuul, päike – Eesti puhul me räägime ju ka teistest alternatiividest –, seal on olemas valikuvariandid. Aga põlevkivist õli tootmine – sellele, ma pakun ja julgen väita, et maailmaturul väga palju häid alternatiive ei ole.

See, mida tehakse Eestis. Mida ajakirjanik on väitnud ja milles tal on õigus, et kui me läheme tarneahelas edasi, mille tarbeks põlevkiviõli toodetakse ja millised on jääkproduktid – õli me kasutame ju laevade kütuseks ja tõepoolest, seal on ka oma CO 2 jalajälg. Aga kui ma räägin konkreetselt tootmisprotsessist, siis siin on ikkagi põlevkivist õli tootmine väiksema CO 2 jalajäljega kui elektri tootmine. Ta on ka efektiivsem, arvestades, kui palju me suudame põlevkivist praegu otsepõletamise teel elektrit toota versus see, kui me teeme eri protsesside kaudu põlevkivist õli. Sellel on tõepoolest oluliselt ressursimahukam tulem ka otse majandusse ja see on ka efektiivsem.

Kõiki neid aspekte arvestades on eelmine valitsus 2020. aastal langetanud otsuse ehitada välja põlevkiviõlitehas. Mina pole selle otsuse taga olnud, aga nii palju, kui ma olen kuulnud, olid välja joonistatud ka eri riskistsenaariumid. Sealhulgas see, mis puudutab CO 2 hindasid, tasuta kvoote ja kõike seda. Ma ei salga, et praegu peetakse Euroopas väga tõsiseid läbirääkimisi selle üle, et heitekvootidega kauplemise süsteemi ja kliimaeesmärke üle vaadata. Kui näiteks tasuta kvootide hulk peaks oluliselt vähenema, siis ma üldse ei välista, et see projekt läheb vabariigi valitsusse uuesti arutelu alla ja ta ei pruugi siis olla enam tasuv projekt ei kliimaeesmärkide mõttes ega ka majanduslikust aspektist. Aga siis on need hoopis teised alused.

Oot-oot-oot, mina räägin Eesti majanduskeskkonnast. Eesti ei ole naftat tootev riik. Eestil on oma maavara, millel on meie majanduse tulubaasis väga suur roll. Meile on tähtis see, kui palju me suudame sellest põlevkivist toota ressurssi, väärindada, pakkuda inimestele kohapeal majanduslikku efektiivsust, tootmisvõimsust. Ilmselgelt on õli vähemalt siiamaani üks perspektiivne variant põlevkivi väärindada niimoodi, et selle järele oleks ka nõudlus. Ja nagu ma ütlesin, kogu see põlevkiviõli läheb ju ekspordiks. Järelikult, kui on eksporditurgu, siis järelikult on selle toote järele ka nõudlus. Aga seni, kuni on nõudlus ja kuni see läheb kokku nii meie majandus-, sotsiaal- kui ka kliimaeesmärkidega, peab Eesti ju kuidagi oma majandust koos hoidma.

Ma ei välista, et need alternatiivid tekivad, ja suure tõenäosusega need tekivadki järgmise kümne kuni 15 aasta perspektiivis.

Nõudlus põlevkiviõli järele on laevandussektoris olemas. Ilmselgelt, kui on nõudlust ja turgu, siis järelikult ei ole paremaid alternatiive. See on minu meelest lihtne järeldus. Ma ei välista, et need alternatiivid tekivad, ja suure tõenäosusega need tekivadki järgmise kümne kuni 15 aasta perspektiivis, aga mis on need tehnoloogilised lahendused – väga raske öelda. Praegu häid alternatiive ei ole, sest nõudlust on jätkuvalt põlevkiviõli järele, mida Eesti ekspordib.

Ei, projekt on jätkuvalt ajagraafikus ja ükski kohtuvaidlus ega Euroopa-sisesed konsultatsioonid pole praegu projekti ajagraafikut nihutanud. Kui suvel avaldatava Euroopa Liidu kliimapaketi läbirääkimiste käigus saavutatakse kiire kokkulepe täiesti uute alustega, siis on põhjust ka Eesti riigil see projekt üle vaadata. Praegu seda põhjust ega alust ei ole. Ei ole ka ükski vabariigi valitsuse liige ühestki erakonnast taotlenud, et läheksime seda projekti praegu üle vaatama, sest arvestades praeguseid teadmisi, olemasolevaid prognoose ja riskistsenaariume, mida Eesti Energia on välja pakkunud, tundub see projekt tasakaalus olevat nii keskkonna vaates, majanduse vaates kui ka sotsiaalses vaates.

Ma tahaksin rõhutada, et see on esimene valitsuskoalitsioon, kes on ajaliselt midagi kokku leppinud, aga me peame arvestama mõningate asjaoludega. Esiteks oleme kokku leppinud, et 2035. aastaks väljume põlevkivist elektri tootmisest, aga see ei saa käia üleöö. Tuleb arvestada tingimusi, et meil on tagatud varustuskindlus ja energiajulgeolek. Kuni need kaks aspekti pole tagatud, ei välju me ka põlevkivist elektri tootmisest. See peab olema tasakaalus. Ma ei kujuta ette, et me väljume üleöö põlevkivisektorist, jättes tuhanded inimesed tööta ja Eesti energiavarustuskindluse lootma heale usule. Ei, siin peavad olema väga selged alternatiivid ja seni, kuni neid ei ole, on väga raske tormakaid samme teha.

Ma olen kohtunud kõigi põlevkivisektoris osalevate ettevõtetega ja meil oli ka selle nädala algul nendega üks suuremat sorti ümarlaud, kus arutasime ka Euroopast tulevaid mõtteid, meie enda eesmärke ja põlevkivisektorit. Ilmselgelt kõiki detaile seal ei avatud, tegemist on osaliselt ärisaladustega, aga ju on siis olnud eri ettevõtetel erinevad äristrateegiad. Mis kaalutlustel mõni erainvestor on sellest projektist loobunud ja riigisektor selle kasuks otsustanud, on minul raske öelda. Kui vabariigi valitsus neid otsuseid tegi, ei olnud seal taga minu teada ühtegi võrreldavat projekti – et oleks öeldud, et kui riik seda investeeringut ei tee, teeb selle investeeringu ilmtingimata erasektor. Ju siis on erasektor näinud selles projektis mingeid teistsuguseid perspektiive või pole pidanud seda mingitest prognoosidest lähtudes majanduslikult mõistlikuks. Aga miks valitsus selle otsuse tegi – jätkuvalt, majanduse- ja keskkonnaeesmärgid, aga ka investeeringud Ida-Virumaale sotsiaalses mõttes. Iga töökoht, mis luuakse maakonda, kus on töötuse määr Eesti kõrgeim, on strateegiline otsus. Ilmselgelt on sellele piirkonnale vaja sotsiaalset turvatunnet.

Oot-oot-oot, mina ei ole rääkinud kliimaga tasakaalu otsimisest, mina olen rääkinud sellest, et kui teeme otsuseid, siis me peame leidma eri huvigruppide vahel tasakaalupunkti ja vaatama veel kord, kas need otsused, mida me tegema läheme, arvestavad ka neid eesmärke, milles oleme riiklikult kokku leppinud. Me oleme koalitsioonileppes leppinud kokku oma kliimaeesmärgid. Kui me neid otsuseid teeme, siis kas see muudab meie kliimaeesmärke kuidagi ajalises nihkes või mitte, kas ta läheb meie majanduseesmärkidega kooskõlla, kas sellel on mingi sotsiaal-majanduslik mõju. See on see tasakaalu otsimise punkt.

Mina ütlen, et tasakaalu tuleb leida selles, et ka inimene on looduse osa. Ka inimene on looduse osa ja mina räägin tasakaalu leidmisest eri huvigruppide vahel.

Olete nii energeetika kui ka metsanduse kohta öelnud, et tarvis on leida mõistlik tasakaal. Kuidas saab otsida tasakaalu loodusseadustega, mis on meie eksisteerimise taustsüsteem, nagu näiteks kliima või elurikkus?

Ma nõustun väitega, et Ida-Virumaa ja idavirumaalaste käekäik sõltub praegu väga palju, peaaegu ainuüksi ühest sektorist ja see mõjutab väga paljusid sealseid majapidamisi. Me ju tegelikult ka üha rohkem panustame Ida-Virumaale läbi Ühtekuuluvusfondi, läbi taaskäivitusraha, et seda piirkonda rohkem põlevkivisektorist lahti siduda ja leida paremaid alternatiive. Vaadates, kui palju on põlevkivitööstus võrreldes 1990. aastate keskpaigaga oma CO 2 jalajälge vähendanud, siis ma ei välista, et kui on olemas uusi loodussäästlikumaid tehnoloogiaid, siis püsib ka põlevkivisektor Ida-Virumaal.

Kui te räägite sotsiaal-majanduslikest mõjudest, siis kas võtate arvesse ka seda, kuidas mõjutab põlevkivitööstus kohalike inimeste tervist ja eluiga? Neil on palju rohkem tervisehädasid, viis aastat lühem eluiga, mida seostatakse nii õhusaaste, kehva keskkonna kui ka majanduse monofunktsionaalsusega – et inimesed on seotud ühe sektoriga, neil pole valikuid.

Põlevkiviõli ja selle sektoriga seotud maht on Eesti majandusele väga oluline, see on selle piirkonna jaoks hulk töökohti ja väljumine ei saa käia üleöö. Uus tehas arvestab nüüdisaegsemaid tehnoloogiaid, keskkonnasäästlikumaid lahendusi, nii et ka see on ju samm paremuse poole.

Põlevkiviõli ja selle sektoriga seotud maht on Eesti majandusele väga oluline, see on selle piirkonna jaoks hulk töökohti ja väljumine ei saa käia üleöö.

Osa inimesi – teie võite neid nimetada huvigrupiks – juhivad tähelepanu sellele, et mingist punktist alates tekivad meil pöördumatud looduskahjud. Näiteks kliima soojeneb üle 1,5 kraadi, mis on teadlaste sõnul liiga ohtlik, et saaksime oma tavapärast elu elada. Millise huvi olete valmis selle kõrval teisele kaalukausile panema? Mis rahasumma on väärt seda, et palju paiku planeedil muutub elamiskõlbmatuks?



Igal inimese tegevusel on kliimale ja loodusele oma jalajälg. Me võime Eestis kogu inimtegevuse hommepäev ära lõpetada, aga see ei mõjuta märkimisväärselt maailma kliimat. Ma küsiksin siis niipidi vastu, et miks peaksime Eestis tegema suuremaid samme, kui me oleme teiste riikidega kokku leppinud. Neid samme saab teha ainult üheskoos, sest siis on võimalik ka üheskoos neid eesmärke täita. Kui on riike, kes ei taha absoluutselt neid eesmärke täita ja liiguvad vastassuunas, siis see on probleem. Aga Eesti on praegu ju eesrinnas, pigem võtab kaasa riike, kes liiguvad vastassuunas. Meie oleme ju praegu Euroopa mõttes pigem vedaja rollis kui tagaajaja rollis.







Eesti on üks suurema kliimamõjuga riike elaniku kohta maailmas.

Eesti on selles mõttes eeskujulik riik, et me peame oma kokkulepetest kinni ja liigume ajalises teljes õigel kiirusel, teatud mõttes oleme isegi sellest raamist ees. Aga aeg leidmaks oma tegevusele paremaid ja loodussäästlikumaid alternatiive seisab veel ees ja meil on veel palju tööd teha. Ma ei ütle, et meil Eestis on kõik hästi – ei, absoluutselt mitte. Aga me ilmselgelt liigume ju praegu paremal kursil kui kümme kuni 15 aastat tagasi, mis puudutab keskkonnasäästlikkust.

Kas see kõik ei toimu liiga aeglaselt, kui me teame, et juba viie aasta jooksul võib maakera keskmine temperatuur tõusta 1,5 kraadi kõrgemaks, kui oli enne tööstusrevolutsiooni – seda on teadlased nimetanud viimaseks turvaliseks piiriks?