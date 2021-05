ARVUSTUS | Kas mõrvarist sarja teha on eetiline?

Samal ajal kui Charles Manson ja tema „perekond” Californias 1960-ndate kontrakultuuri šokeerisid, tegutses Lõuna-Aasias üks teine Charles – Charles Sobhraj. Helmestega pikajuukselisi kirglikult vihanud Sobhraj varitses ohvreid Euroopast Lõuna-Aasiasse kulgenud „hipiraja” ääres. Aastate jooksul tappis ta vähemalt 12 inimest, kuid sellest hoolimata õnnestus Sobhrajil mitu korda vabadusse pääseda ja isegi vangistuses nautis ta head elu.

Vägivallast stiilse loo tegemises pole iseenesest midagi uut. Esimesena meenub Anthony Burgessi kultusteos „Kellavärgiga apelsin”, millest Stanley Kubrick on teinud sama suurepärase filmi. Aasia filmirežissöörid või Quentin Tarantino on veretöö ekraanil ammu normiks muutnud. Tarantino, muide, ei arva, et linateostes nähtud vägivald roimareid päriselus tegutsema inspireeriks. Ometi olevat vähemalt üks USA koolitulistamine saanud ainest „Matrixi” esimesest filmist...