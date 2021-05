Putšikatse või mure riigi tuleviku pärast? Sõjaväelaste kiri kütab Prantsusmaal kirgi

Esimene kiri ilmus 21. aprillil konservatiivses ajakirjas Valeurs actuelles, mis pöörab tavaliselt suurt tähelepanu migrantide kuritegevuse ja islami teemadele, kuid tunneb muret ka homoabielude, abordiõiguse ja finantsist George Sorose tegevuse pärast. Kirjas öeldakse, et antirassism võib viia ühiskonna lagunemise ja rassisõjani. Samuti mõistetakse hukka kollaste vestide protestiliikumise vastu jõu kasutamine. „Kui midagi ette ei võeta ja korra lõdvenemine jätkub, järgneb sellele lõplik plahvatus ja tegevteenistuses kamraadide sekkumine tsivilisatsiooni ja kaasmaalaste kaitseks,” öeldakse lõpetuseks.

Pöördumisele on lisatud 19 erukindrali või -admirali nimed. Ülejäänud allakirjutanute täisnimekirja pole avaldatud, kuid väljaanne kinnitab, et nende seas on nii eru- kui ka tegevsõjaväelasi, sealhulgas sadakond kõrgemat ohvitseri. Le Monde’i teatel on praeguseks nimeliselt teada umbes 1500 allakirjutanut, kellest rõhuv enamik on eru- või reservväelased. Kirja algataja on 70-aastane sandarmeeria erukapten Jean Pierre Fabre-Bernadac, kes läks 1987. aastal sõjaväepolitseist erru ja oli varem tuntud peamiselt Venemaa ja Prantsusmaa ajalugu käsitlevate raamatute autorina. 1990-ndatel töötas ta lühikest aega Le Peni partei eelkäija Rahvusrinde turvateenistuse juhina, kuid vallandati „ebadiskreetse käitumise” pärast.

Tegevsõjaväelastest on kirjale teadaolevalt alla kirjutanud vaid 18 isikut, kellest neli on ohvitserid. Vastuseks Mélenchoni kaebusele on Pariisi prokuratuur kinnitanud, et kriminaaluurimiseks pole põhjust ja ühtegi kuritegu pole sooritatud. Ent sõjaväelastele kehtib poliitilise neutraalsuse nõue, mistõttu allakirjutanuid ootab armee teatel sõjaväeline distsiplinaarkohus. See võib halvemal juhul lõppeda errusaatmisega, eriti kõrgema auastmega rikkujate puhul.