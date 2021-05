Putšikatse või mure riigi tuleviku pärast? Sõjaväelaste kiri kütab Prantsusmaal kirgi

Tegevsõjaväelastest on kirjale teadaolevalt alla kirjutanud vaid 18 isikut, neist neli ohvitserid. Vastuseks Mélenchoni kaebusele on Pariisi prokuratuur kinnitanud, et kriminaaluurimiseks pole põhjust ja ühtegi kuritegu pole sooritatud. Sõjaväelastele kehtib aga poliitilise neutraalsuse nõue, mistõttu allakirjutanuid ootab armee teatel sõjaväeline distsiplinaarkohus. See võib halvemal juhul lõppeda errusaatmisega, eriti kõrgema auastmega rikkujate puhul.

Praeguseks on nimeliselt teada umbes 1500 allakirjutanut, kellest rõhuv enamik on eru- või reservväelased.

Pöördumisele on lisatud 19 erukindrali või -admirali nimed. Ülejäänud allakirjutanute täisnimekirja pole avaldatud, kuid väljaanne kinnitab, et nende seas on nii eru- kui ka tegevsõjaväelasi, sealhulgas sadakond kõrgemat ohvitseri. Le Monde’i teatel on praeguseks nimeliselt teada umbes 1500 allakirjutanut, kellest rõhuv enamik on eru- või reservväelased.

Järgnes teinegi pöördumine

Protestiks avaldas Valeurs actuelles 9. mail veel teisegi pöördumise, mille autorid on väljaande sõnul nooremas eas ja tegevteenistust jätkavad sõjaväelased. Seekordne pöördumine oli täiesti anonüümne, kuid autorite kinnitusel on paljud neist teeninud Malis, Afganistanis ja mujal välismissioonidel. Avalduses mõistetakse hukka eelmise kirja autorite vastu algatatud menetlus ja hoiatatakse taas kodusõja eest. „Kas veteranid võitlesid selle eest, et te saaksite teha Prantsusmaast äpardunud riigi, mis varjab oma võimetust isamaa kaitsjate brutaalse türanniseerimisega?” küsitakse kirjas presidendilt.

Peastaabi juht teatas, et armee peab jääma neutraalseks ja neil, kes sellega nõus pole, tuleks teenistusest lahkuda.

Peastaabi juht François Lecointre teatas vastuseks, et armee peab jääma neutraalseks ja neil, kes sellega nõus pole, tuleks teenistusest lahkuda. „Enda isikliku arvamuse kaitsmiseks tõmbasid nad sõjaväe poliitilisse debatti, kus sellel pole õigust ega pädevust osaleda,” ütles Lecointre autorite kohta. Kirjadele allakirjutanud mõistis hukka ka Auleegioni veteranide kogu juht eruadmiral Alain Coldefy, kelle sõnul tahetakse armee nimega manipuleerida.

Macron ei ole enda kohta tehtud kriitikat avalikult kommenteerinud ja on jätnud hukkamõistvad avaldused valitsusliikmete hooleks. „Tegu on paremäärmuslaste pöördumisega, nimetagem asju õige nimega,” ütles peaminister Jean Castex. Kaitseminister Florence Parly nimetas autorite nõudmisi lahtisest uksest sissemurdmiseks, sest valitsus on nii suurendanud kaitsekulusid kui ka töötanud välja ekstremismivastaseid seadusi.