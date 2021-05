JUHTKIRI | Heidutada vaenlast, mitte oma inimesi

Orkestri koondamine on suure sümboolse tähendusega samm, mis heidutab oma inimesi, mitte vaenlast. Kadumisohus orkestri veebilehel tsiteeritakse sõjaajaloolast Hannes Walterit: „Sõjavägi ilma relvadeta on jõuetu, sõjavägi ilma puhkpillimuusikata on hingetu.” Kuna orkestri ülalpidamine maksab 1,4 miljonit eurot aastas, saab öelda, et kaitseväe hing müüdi 1,4 miljoni eest – olukorras, kus 2021. aasta kaitse-eelarve on 645 miljonit eurot ja riigieelarve 13,1 miljardit eurot.