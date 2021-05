Eesti neonatsid tuvastasid ja ähvardasid süstemaatiliselt siinseid mustanahalisi

„1, 2, 3, läheb lahti!” loetleb grupi liige ja osalejad tõstavad käe Rooma tervituseks lae poole. Neonatside livestream on alanud.

Käputäie osalejate hulgas on Eesti noormees Romet alias Romet38.

„Kõigepealt, mošeesse või sünagoogi minna on ebaefektiivne. Poliitikud, kubernerid, presidendid... See on kõik, mida ma ütlen,” õpetab teistest silmanähtavalt kogenum, kes nimetab ennast Zoisiks.

Ta väidab küll korduvalt, et taunib vägivalda, kuid see ei takista tal üksikasjalikke õpetussõnu jagada. Ta õpetab noortele, kuidas rünnakuks valmistuda, mida selleks guugeldada ja keda sihtmärgiks valida.

Romet paistab Zoisi õpetustest indu juurde saavat.