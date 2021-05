Viimsi vallavolinik sai ebaseadusliku sadama ehitamise eest 800 eurot trahvi

Keskkonnaameti Harjumaa büroo juhataja Tarmo Tehva sõnul on lõpule jõudnud väärteomenetlus, kus Valdur Kahrot füüsilise isikuna on teo eest karistatud rahatrahviga 800 eurot. Tema trahvi aluseks olev looduskaitseseaduse paragrahv ranna või kalda kasutamise või kaitse nõuete rikkumise eest lubab karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga ehk maksimaalne trahvimäär on selle järgi 1200 eurot.