Neliteist luba võeti ära ja seadust muudetakse. Politsei lõpetas relvaomanike suurkontrolli

Pärast Lihula sündmusi ongi relvaomaniku elu PPA ja siseministeeriumi hinnangul tehtud varasemast keerulisemaks. Esiteks – ametnikud on karmimad, neile on tehtud uus tööjuhend. Proosa sõnas, et seal sõnastati täpsemini relvaloa andmiseks vajalikud sammud. „Uue juhendiga oleme teinud relvaloa andmise protsessi paremini jälgitavaks,” lausus Proosa.

Need on kõigest paar näidet sellest, mida leidis politsei Eesti kõigile relvaomanikele tehtud suurkontrollil. Kokku inspekteeriti üle 26 000 inimese ja peatati või kuulutati kehtetuks 14 relvaluba. „Relvaloa peatasime või tunnistasime kehtetuks juhtudel, kui tuvastasime relva hoiutingimuste rikkumise, vägivaldse käitumise või alkoholiprobleemid,” kommenteeris politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtivkorrakaitseametnik Riita Proosa.

Kui enne tõmmati kehtiva karistusega inimese relvaloale kriips peale, siis nüüd hinnatakse peale selle põhjalikumalt ka relvaloa taotleja tausta: tema käitumist, eluviisi ja nende muutumist. Kuidas? „Hindame inimese käitumist ja eluviisi varem toimepandud süütegude järgi,” selgitas Proosa ja tõi näiteks korduvad liiklusrikkumised.

Samuti vaadatakse muud infot, mis politseile taotleja kohta on tulnud, ja tegureid, mis võivad põhjustada riskikäitumist. „Näiteks alkohol,” sõnab Proosa. Ent neid puhta tausta nõudmisi ei esitata ainult uue loa taotlejale. Kui järelevalve käigus tuleb välja, et midagi on valesti, tõmmatakse ka olemasolevale loale kriips peale.

„Muidu on iga viie aasta tagant umbes selline kontroll niikuinii,” sõnas ligikaudu kuu aega tagasi loodud Eesti relvaomanike liidu kommunikatsioonijuht Simmo Saar. „Minu kogemus on, et kui luba pikendada või uus relv soetada, siis tullakse ja vaadatakse üle.” Saar kirjeldas, et politsei tuleb külla, mõõdab relvakapi metalli paksust, vaatab, kas relv ja laskemoon on eraldi, kas moonakogus ei ületa norme, kas kõik on terve või on midagi rikutud. „Tutvutakse inimese taustaga, räägitakse mõnikord ka naabri ja pereliikmega,” lisas ta.

Seadust muudetakse



Siseministeerium kavandab relvaseadusse muudatusi, mis peaksid konfliktse käitumisega inimesele relvaloa andmise edaspidi välistama. „Lisaks luuakse nimekirja tingimustest, mille korral on relvaloa andmine täielikult välistatud, näiteks lisanduks relvaloa andmise keeld ka kustunud karistuse korral,” sõnas siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna õigusnõunik Marju Aibast.