KOLUMN | Mart Kadastik: kes meid suudaks lahutada?

Koroonaprotestijatele kaasa elanud Tõnis Saarts arvas, et teine Eesti on taas pead tõstnud. Marju Lauristin kirjutas: „Eesti ühiskonnas on plahvatuslikult kasvanud sisemine vastuolulisus.” Mõne päeva eest teatas Yana Toom: „Presidendina teeks Jüri Ratas päris tööd päris inimestega”, millest järeldub, et Eesti jaguneb päris inimesteks ja nendeks, kes päriselt ei olegi inimesed.

Igatahes on narratiiv lõhestunud Eestist kevadiselt õide puhkenud. Ent leidub ka õite ehtsuses kahtlejaid. 30. aprilli Sirbis kirjutas Jüri Saar: „Sotsiaalteadlased, kes püüavad üles äratada teise Eesti nimelist kolli ja otsivad hoolega vaeseid ja viletsaid kui suurt gruppi, teevad meie ühiskonnale ja poliitilisele kultuurile karuteene.”