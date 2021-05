Raul Källo: lihtsam oli minna haigena tööle kui seigelda arsti vastuvõtus. Nüüd näeb tohtrit juba järgmisel päeval

Normaalsus on midagi sellist, mida me peame iseenesestmõistetavaks – näiteks nagu tõsiasi, et suvel on soojem kui talvel või et öösel on pimedam kui päeval. Nii on olnud ja nii jääb. Loodetavasti.

Samas on meie elus palju sellist „normaalsust”, mida me saame muuta ja mille tekkimise aluseks on olnud kunagised piiratud olud. Head näited on siinkohal nii füüsiline „tööl käimine” kui ka haigena tööpostile minek – kunagi oli see iseenesestmõistetav, et tööl ollakse vaid kontoris „istudes”, praegu ei pea paljude tööde tegemiseks isegi samas riigis viibima.

Ka on (vähemalt meil) olnud siiani normaalne haigena tööl käia – töö vajab tegemist ja halba enesetunnet peetakse sageli ebameeldivaks kõrvalnähuks, mis töö tegemist otseselt ei sega.

