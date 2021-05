PÄEVA TEEMA | Peeter Võsu: terroristliku Hamasi eesmärgiks on Iisraeli riigi hävitamine

Mis saab edasi ja millega see lõpeb? Iisrael annab Gazas olevate sõjaliste objektide pihta hävitavaid õhulööke nii kaua, kui need muutuvad võitlusvõimetuteks. Sageli kostub nagu oleks tegemist konfliktiga kahe osapoole vahel, keda on vaja üles kutsuda olukorda de-eskaleerima. Tegelikult on üks osapool, Hamas ja tema liitlased, agressor, kes ründab raskerelvadega tsiviilasundusi, lootuses võimalikult palju elusid hävitada. Teine osapool, Iisrael, kaitseb oma kodanikke ja vasturünnakutega loodab terrorismile lõpu teha.