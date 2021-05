Terviseameti juhid: kui praegune trend jätkub, oleme jaanipäevaks heas seisus

Terviseameti peadirektoril Üllar Lannol on rõõmusõnum: vaatamata märtsikuisele ähvardusele Eesti suvi siiski ära ei jää. Terviseameti juhtide sõnul on “uus normaalsus” mingil määral juba kohal, sest haiglad ei ole enam ülekoormatud.

Mõneti võib soovitud olukorda võrrelda sellega, millisena paljud vandenõuteoreetikud koroonaviirust näevad – COVID-19 ei pea olema ülemäära palju hullem, kui tavaline gripp. See tähendab, et piisavalt ulatusliku vaktsineerimise tulemusena on võimalik hoida meditsiinisüsteemi koormus madal ja haavatavate rühmade läbipõdemine kerge.

Edasisest elust viirusega, ent ka terviseameti tormilisest 16 kuust rääkisid Eesti Päevalehele peadirektor Üllar Lanno, peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma ning kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets.