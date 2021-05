Konflikt kerib. Vaba Lava ei pea Tallinna ja Narva teatri lahutamist õigeks

Hiljuti pakkus kultuuriministeerium, et Narva linn ja Vaba Lava võiksid asutada sihtasutuse, kuhu läheksid üle Narva Vaba Lava teatrikeskus ja sellega seotud lepingud. Sellisel juhul tagaks ministeerium Narva Vabale Lavale pikaaegse tegevustoetuse ning Tallinnas Telliskivi linnakus tegutsev teatrikeskus jääks rahastamise mõttes eraldiseisvaks ja peaks igal aastal uuesti toetusvoorudes osalema. Vaba Lava seda õigeks ei pea. Ministeerium aga arvab, et erateatrile väljaspool taotlusvooru suuri summasid anda ei saa, konkureerima peaks igal aastal koos kõigi teiste erateatritega.

Vaba Lava juhi Märt Meose sõnul ei taha Vaba Lava endale elitaarseid erandeid, vaid võrdset kohtlemist. „Kui Tallinnas „pole turutõrget”, siis tuleks ju kõigile Tallinna teatritele riigitoetuse maksmine lõpetada. Sellises võrdses olukorras saaks Vaba Lava väga hästi hakkama, meil on ka praegu omatulu osakaal üle 50% eelarvest, üks Eesti suuremaid. Aga diskrimineerimine viisil, et teised võrreldavad Tallinna teatrimajad saavad riigilt toetust, aga Vaba Lava ei saa – see ei ole aus konkurents, seega on selline lahendus vastuvõetamatu.”