Eakatele suunatud fotohommiku klubi ootab osalejaid

Korraldajad loodavad, et fotohommikute raames tekib seltskond, kellega rääkida oma lugusid ja olla kontaktis teiste eakaaslastega ka edaspidi. Lisaväärtusena kaasneb tänapäevase tehnika ja võimaluste katsetamine ning mitmekülgsem kasutamine. Tulevikus korraldatakse fotohommikute klubilistele kohtumisi ka Dokfoto Keskuses kohapeal.

Fotohommikutel osalemine ei eelda, et igaüks fotograafiaga ise tegeleks. Piisab huvist foto, inimeste ja nende lugude vastu. Osaleda on võimalik nii tagasihoidlikumalt kuulajana kui ka võtta aktiivsem roll. Kuigi iga fotohommiku juhatab sisse Dokfoto Keskuse poolt kutsutud külalise või esineja fotolugu, siis põhirõhk on siiski fotohommikuga liitunud vanematel inimestel, kes saavad ise tutvustada oma fotot ja sellega kaasnevat lugu. Iga kord saab sõna kuni 5 inimest oma lugudega. Kuulajaid võib aga olla alati rohkem.