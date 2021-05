„Eelnõu nagu 1950. aastatest.” Väärtuslikul põllumaal soovitakse piirata elurikkuse soodustamist

Juba aastaid on riigikogus topanud eelnõu, millega soovitakse kaitsta väärtuslikku põllumajandusmaad. Lihtsalt öeldes soovis maaeluministeerium hinnata kõigi Eesti põllumaade viljakust, arvutada välja nende põllumuldade viljakuse keskmise näitaja ehk boniteedi ja piirata kõrgema boniteediga ehk viljakamate muldade kasutust.

Seni on eelnõu pälvinud eelkõige kinnisvaraarendusest huvitatud osapoolte pahameelt. Nimelt on üks olulisi väärtuslike muldade kadumise põhjuseid maade täisehitamine ning muuhulgas just seda soovib eelnõu ennetada. Eelnõu välistaks, et tulevikus rajataks väärtuslikele muldadele uuselamurajoone, mis muudaksid nende edasise kasutuse igaveseks võimatuks.

Praeguseks on eelnõu läbinud riigikogus esimese lugemise ja tekitab uutmoodi pahameelt – keskkonnaühenduste sõnul käib plaanitav seadus risti vastu elurikkuse hoidmisele.