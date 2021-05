Tänavune Mount Everesti ekspeditsioon on olnud draamat täis kannatuste rada. Snowy Horizon Treks and Expeditionsi koosseisus Mount Everestile pürgiv eestlane Katrin Merisalu jõudis Nepali aprilli alguses. Peale Merisalu kuulub rahvusvahelisse ekspeditsioonigruppi üks mägironija Rumeeniast, kaks Indiast, kaks Ameerika Ühendriikidest, samuti üks Montenegrost, Ühendkuningriigist, Jaapanist ja El Salvadorist.

Nad kõik on terved ja jõuavad tervena ka baaslaagrisse. Kuid koroonaviirus ei halasta.