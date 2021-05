JUHTKIRI | Presidendivalimised ei tohi kujuneda tsirkuseks

Eesti Päevaleht kutsub üles: iga erakond võiks tegutseda selle nimel, et ei korduks 2016. aasta fiasko. Paraku on mööda lastud võimalused muuta valimiskorda, mistõttu võib valimiskogu seegi kord oma ülesandes läbi kukkuda. Tulemus poleks üksnes piinlik, vaid õõnestaks rahva usaldust nii põhiseaduslike institutsioonide kui ka demokraatia vastu laiemalt. Usutavasti kirjutavad kõik erakonnad alla sellele, et ilmaasjata ei tohi kahju põhjustada.

On arusaadav, et igal parteil on oma arvamus selle kohta, kes võiks olla Eestile parim president. Mõnikord need arvamused kahestuvad – nagu juhtus eelmistel valimistel Reformierakonna puhul. Kuid presidendivalimisi ei tohiks lasta taanduda pelgalt prestiižiküsimuseks ja vorst-vorsti-vastu-kauplemiseks.

Ahvatlus suruda läbi just „oma” kandidaati on suur. Seda enam oleks riigimehelik mõista, et meie valimissüsteemi puhul pole tegemist demokraatia teostamisega selle kõige klassikalisemas mõistes ehk valijate veenmisega. Eesti järgmine president selgub praegu fikseeritud poliitiliste positsioonide pealt. Oleks küüniline teha suuri kampaaniaid ja esitada seda valijatele kui maailmavaatelist heitlust.

Mida selgemalt oma seisukohad praegu välja mängida, seda vähem jääb augustisse poliitilisi mänge.

Presidendi isikust oleneb Eestis vähe ning tema roll on selgelt ja kitsalt piiritletud. Iga president on sisustanud seda ahast ruumi küll maksimaalsel viisil just enda isiksusega, aga tema poliitilised vaated ei jäta talle kuigi palju mänguruumi.

Tegelik poliitiline võitlus peaks käima sel suvel ja sügisel kohalike omavalitsuste nimel ning ennekõike kohaliku elu küsimustes.

Presidendi puhul oleks riigimehelik väiklus kõrvale jätta ja mängida võimalikult avatud kaartidega. Näiteks oleneb praegu palju riigikogu esimehe Jüri Ratase otsusest, kas ta kandideerib või mitte. Milline tahes tuleb otsus, oleks see esimene kindel teadmine, mille järgi saaksid teised, k.a praegune president, oma võimalusi kaaluda. Augustisse jääks selle võrra vähem ebaratsionaalseid tõmblusi.