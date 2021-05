Umbes selles võtmes käis täna riigikogu infotund.

Miks peab? Sest pole kuskile ega kellegi kaela lükata. Viimased aastad on riigis kulutatud kõvasti rohkem kui on olnud maksumaksja poolt eelarvesse laekunud tulusid. Mitte ühel ega kahel aastal. See on kumuleerunud, paisunud mitme viimase aasta vältel.

150 miljoni eest saadeti alkoholiaktsiisi Lätti, aga kulud jäeti kokku tõmbamata, reservid kogumata. Vasakule ja paremale tehti küll mitme-miljonilisi lepinguid Freeh´ga, küll jagati raha Porto Francodele ja MESi kaudu omadele, nii need summad paisusid. Rahaga katmata unistusi riigikaitses, kultuuris ja mujal oli eelmisse RESi juurde kirjutatud veel miljardi jagu.