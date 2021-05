Eesti on kohelnud koroonareeglite rikkujaid siidkinnastes: Lätis 26 000 trahvi, Eestis 24

Läti väljaanne Re:Baltica kirjutab, et Eestis on terviseamet aasta alguse seisuga algatanud 50 koroonapiirangute rikkumise juhtumit ja trahvi määranud 24 juhtumis.

Võrdluseks Lätis on sama ajaga algatatud 26 000 koroonapiirangute rikkumise menetlust. Leedus on neid juhtumeid ligemale 17 800. Lätis on lõviosas trahvitud neid, kes on eiranud maskikohustust või rikkunud kogunemispiiranguid.