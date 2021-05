Sinine Äratus: natsilembene TikToki konto pole meie oma

Sinise Äratuse sõnul olid nad proovinud kontoga ühendust võtta, ent eile õhtuks polnud need pingutused vilja kandnud. Ühenduse sõnul ei peegelda konto sisu nende hoiakuid: "Konto sisu ja kommentaarid on tõsiselt vastuolus Sinise Äratuse tõekspidamistega ning selline identiteedivargus pole mingil moel aktsepteeritav."

Pärast Päevalehe loo ilmumist kirjutas postitaja, et tegemist on libakontooga ning lisas märke: "Mitte päris Sinine Äratus. Irooniline konto." Delfi soovis siiski teada, mida täpselt tähendab see, et konto sisu ja kommentaarid on vastuolus Sinise Äratuse tõekspidamistega.