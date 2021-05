ERISAADE | Kaitseväe orkester mängib külmas, vihmas, kuumuses ja vajadusel 20 tundi. Rivi on sirge ja marssides muusika ei kannata

Küsimuse peale, et äkki saabki Vabariigi aastapäeva paraadil elava orkestri elektroonilise muusikaga asendada, sest Eesti on ju tuntud digiriik, märkis Saan, et kõik on võimalik. „Miski pole võimatu. Olen ka ise teinud Vabariigi aastapäeva paraadi aastaid tagasi DJ-na raadiobussist, kui väljas oli 20 kraadi külma, mistõttu ei saanud orkester füüsiliselt mängida. Ka see on võimalik, aga see pole lahendus. Seda on võimalik ühekordselt kasutada,“ oli ta veendunud.

Saan rääkis saates lahti, et kaitseväe orkestri tegevus on palju laiem, kui vaid ühel paraadil osalemine.

„Millega orkestrid tegelevad? Pidasin kogu teenistusaja jooksul arvestust, et kui palju ja kus orkester esineb. Keskmine esinemiste arv on aastas 220-240 esinemist. Praktiliselt esinemine iga tööpäeva kohta, kui nii võtta. Muidugi iga päev ei ole, on ka proovipäevi ja mõnel päeval on kaks-kolm esinemist. Nii need numbrid tulevad,“ asustas Saan.

Seejärel lõi ta täpsemalt lahti, kus ja millal mängitakse. „Suurem osa on tseremooniad. 130-150 nendest esinemistest on tseremooniad. Kaitseväe ja teinekord ka PPA orkester teenindavad Eesti riiki. Alustame presidendist. Seal on volikirjade üleandmise tseremooniad, mis on avalikud, kui teada, mis päeval ja mis kell. Neid saab näha. Koos Vahipataljoni auvahtkonnaga toimuvad tseremooniad. Järgmiseks riigivisiidid. Jälle Kadriorus.“

„Nüüd tulevad Kaitseväe tseremooniad. Igal väeosal on oma aastapäevad. Mitu korda aastas on noorsõdurite vannutamine. See on kaitseväe orkestri pühaks ülesandeks olla seal kohal ja mängida.“

Kuid Kaitseväe orkester mängib palju ka rahva seas, seletas Saan. „Järgmiseks on linnade ja maakondade tseremooniad. Kaitsevägi väga toetas seda, et esinesime just nendes maakondades, kus on üksused sees, kus on garnison. Näiteks Võrus, Jõhvis või muidugi Tartu sõjakooli tseremooniatel. Seda toetati, sest see on asi, mida saame anda vastu omalt poolt ja olla heades sõprussuhetes. Sedasi korjuvad tseremooniad.“