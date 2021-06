VIDEO ja BLOGI | Maris Lauri valitsuse pressikonverentsil: pensionireform tekitab hiiglasliku puudujäägi

Nii Kallas kui Lauri viitasid, et varasem valitsus viis riigi 4 aastaga arvestatavasse eelarveauku, mis tuleb nüüd kinni lappida kas kärbete või maksude tõstmisega. "On selge, et need, kes ütlevad, et nii enam elada ei saa, ei saa pahameelt need, kes raha lubavad jagada. Miks peaks ausalt rääkima riigieelarvest, kui karistada need saavadki? Populistidele öeldakse aitäh," kõneles Kallas.