ERISAADE | Tarraste ohvrite vanemad on roimari leebes karistuses pettunud. „Tõusime saalis püsti ja ütlesime: häbi Eesti riigile!”

S iret Kesküla : V iimasel kohtuistungil, mis oli istung - mitte otsuse kuulutamine - tõin ka välja selle, et see inimene ei ole kümne kuu jooksul meie ees vabandanud. Ainuke asi, mis ta lekitas pärast õnnetust meediasse, oli advokaadi ette öeldud etteütlus. Vangidel on vabadus kirjutada. Ma olen selline inimene, et kui minu nime Google'isse lüüa - kontakte tuleb igast ilmakaarest. Tal oleks olnud võimalus tegelikult ka see isiklik vabandus saata. Ja kohtus oli ilmselge, et enda nahka päästa, see nutulaul seal ette laulda. Aga ega see ei olnud ju meile suunatud, see oli kohtule, et kergemat karistust oodata.

Rando Kesküla : Minu jaoks see siiras vabandus ei olnud siiras. Kui inimene reaalselt kahetseb, siis ta ei ürita kogu aeg enda seljatagust päästa. Et sa valetad ja valetad. Need faktid ja tõendid, mis on kogutud... tema jutt ei lähe ju absoluutselt kokku nende tõenditega. Ja tunnistustega. Minu jaoks oli tal korralik muinasjutt välja mõeldud.

S iret Kesküla : Jah, sest mina arvasin tõesti, et Eesti on õigusriik. Ja et siin mõistetakse kohust mitte by the book ja mitte kohtupraktikast lähtuvalt, sest tegelikult sellised näited Eesti kohtupraktikas puuduvad. Ja kui mõistetakse karistusi mingite keskmiste karistuste alusel, siis esiteks - kas meil on üldse kohust vaja, kui keskmist võiks arvutada ka robot ja teiseks - tegelikult peaks olema selles otsuses rohkem subjektiivsust, lähtuvalt sellest kuriteo raskusastmest.

S iret Kesküla : Ma arvan, et see tunne paistis väga hästi välja. Kui öeldi, et 20 aastat, siis me väljendasime enda emotsioone üpris selgelt. Tõusime püsti ja ütlesime, et häbi Eesti riigile ja läksime saalist välja. Sest seda see on - häbi Eesti riigile.

Tarraste tegu ei heasta mõistagi kunagi miski. Kui tänane kohtuotsus kõlas, et tema karistus on 20 aastat, siis mis tunde see teis tekitas?

Rando Kesküla : Kuidagi peab ennast kuuldavaks tegema, jah. Sest praegu on see kohtuotsus küll ikkagi üsna selgelt ebaõiglane. Seda päevikut või märkmikku, kus olid Tarraste mõtted, ei pidanud [kohtunik] asjasse või sündmusesse puutuvat ei võtnud ta arvesse. Kohati tundus, et natukene on kohtunik kallutatud.

Siret Kesküla : Minu arust kindlasti eluaegne, sest see on maksimum, mida Eestis anda saab. Ja kui ei tule, siis oleme ka mõelnud, et mis meist edasi saab. Me ei soovi siis enam selle riigi kodanikud olla.

Rando Kesküla : Ma veel lisaks siia, et tsiviilis on sul summuti kuskil... tundub väga kahtlane.

S iret Kesküla : Ei. Minu maailmas ei ole sellist asja. Ma ei mõista üldse inimesi, kes käivad närve rahustamas näiteks laskmisega. Miks sa peaksid kedagi laskma? Või kasvõi asju. See näitab juba seda, et inimesel on kuskil seespool seda jõhkardit olemas. Ma ei mõista. Miks peaks üks inimene üldse hoidma sellist relvaladu oma kodus? Miks peaks üks inimene sõitma tomatimahla ostma niimoodi, et laob oma auto laskemoona nii täis, et sõdurid ei lähe sõtta ka sellise varustusega? Minu kujutlusvõimel on siin piirid ees, ma ei mõista.

Rando Kesküla : Minule vist ikka on vaadanud otsa. Kõige huvitavam on see, mis selle inimese peas toimub. Nagu ta ise ütles, et temal on siin [kohtus] palju lihtsam istuda kui kannatanutel. See ütleb nagu päris palju, et milline külmavereline inimene sa tegelikult oled. Sa nagu ei kahetse ja vaatad seda kõike nagu see oleks märulifilm.

Siret Kesküla: Alguses mõtlesime, et on kaks varianti: et kohtunik on otsuse juba peas nii ära teinud, et ta ei peagi neid tõendeid [kaaluma], märkmikku ja niimoodi. Aga tundus natukene kaldu olevat. Mina ja Mikk Tarraste mõlemad ütlesime viimasel istungil, et usume Eesti õigusriiki. Mina vist enam ei usu. Käime selle tee lõpuni, aga isegi kui see otsus muutub seal järgmistes kohtuastmetes, siis mind nii huvitab... tahaks olla see kärbes seinal, et näha, kuidas kohtunik ja rahvakohtunikud hommikul peeglisse vaatavad. Kui madal see empaatia neil peab olema.

Rando Kesküla: Kui sa teed oma tööd kehvasti, on eraettevõtluses selge, et keegi sind tööl ei hoia. Kohtunikel puudub selles mõttes vastutus. Läheb järgmisesse kohtuastmesse ja muudetakse see otsus ümber.

Siret Kesküla: Aga eelmisel vastutust ei ole.

Kuidas teil läinud on? Kuidas te hakkama saate?

Rando Kesküla: Peab saama. Ega ei ole kerge olnud see aasta. Üle kivide ja kändude. Eks me ühes suures augus oleme olnud, aga...

Siret Kesküla: Aga vist hakkame välja ronima.

Rando Kesküla: Jah, vähemalt tunneli lõpus valgus paistab.

Siret Kesküla: Kui öeldakse, et inimesele antakse nii palju, kui kanda jõuab, siis ei tea, et mis superhero'd meie siin oleme. Me oleme koos, toimetame.

Umbes aasta on tragöödiast möödas. Kuidas see igapäevaelu on teil välja näinud?

Siret Kesküla: Võib-olla on õpetanud seda, et mis siin ikka pikalt planeerida. Elame päev korraga ja teeme seda, mis meeldib ja me ei pea meeldima kellelegi teisele, ainult iseendale ja iseendaga rahul olema.

Rando Kesküla: Kirjutan alla.

Rääkisite kohtupingis, et kui toona need asjad juhtusid, tuli teile Sireti isa telefonikõne ja te kihutasite kohale. Neid salvestisi, mida kohtusaalis näidati, on isegi raske sõnadega kirjeldada ja ei peagi kõigile kirjeldama. Mis tunne seal kohapeal teil olla oli?