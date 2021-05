Bill Gatesi lahutuseni viisid sõprus Jeffrey Epsteiniga ja alluvatega kurameerimine

Enamik kuulsuste lahutusi jääb seltskonnakroonika ajutiseks sisutäiteks ja unustatakse ruttu, ent Bill ja Melinda Gatesi lahkuminek pakub märksa põnevamat lugu. Muljet avaldav on kasvõi jagatava vara hulk. Pärast mai alguses välja kuulutatud lahutusprotsessi algust on Microsofti asutaja oma naisele üle kandnud ligi nelja miljardi dollari väärtuses aktsiaid ja see on alles sissejuhatus. Gatesi omandi netoväärtus oli ühe hiljutise hinnagu järgi üle 130 miljardi dollari. Eesti tänavune riigieelarve on umbes kümme korda väiksem.

Viimased uudised on pakkunud seletusi ka lahutuse põhjuste kohta. Selgub, et Gates ei lahkunud mullu Microsofti nõukogust vabatahtlikult, vaid selle põhjustas firmajuhtideni jõudnud info tema ebasobivatest suhetest alluvaga. New York Timesi allikate väitel polnud see üksikjuhtum, vaid Gates lõi alluvatele külge kogu oma abielu vältel.