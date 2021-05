Eelmise peaministri inetu käitumine on äratanud suurt tähelepanu ja üldrahvalikku arutelu – sööb sindrinahk palju! Ja isegi öösiti nõupidamise tähe all! Rüüpab peale ka. Koos kambaga isegi väljasõitudel. Isegi laevaga sõitis Abrukale! Ja kellega koos veel sõidab! Mätsib poliitilisi vastuolusid kinni tortidega – ikka minu kui maksumaksja arvel! Väidab küll, et kulutab kehtestatud kulunormi piires. Aga kes kehtestas normi? Ahah!