„Enamik leitakse lõhna peale või kusagilt laest hakkab tilkuma.” Üksinda elatud elu lõpetab üksildane surm

On ka väga kummalisi lugusid, mis jätavad õhku küsimusi, millele ei saa kunagi vastust. Ühes kortermajas tundsid elanikud kahtlast lehka ja ühistu võttis ühendust haisu allikaks oleva korteri omanikuga. Omanik oli elu ja tervise juures ning andis teada, et korter on üürile antud. Politsei avastas, et üürnik lebab tõesti korteris surnuna. Kõigi jahmatuseks aga selgus, et korteri teises toas oli veel üks surnukeha – ilmselt juba aastapäevad surnud olnud mees. Miks otsustas üürnik edasi elada koos surnud kaaslasega? Kuidas keegi ei märganud? Need sõbrad viisid oma saladuse hauda.

Korteriühistu palus lõpuks politsei abi, sest neis äratas kahtlust, et muidu alati korralikult üle antud veenäidud olid esitamata. See oli ka ainus, mis viitas, et midagi võib halvasti olla. Korterisse sisenedes leitigi surnu. Temast polnud kuude kaupa puudust tundnud ükski tuttav, keegi polnud teda otsinud. Pension oli surnu pangakontole edasi laekunud, püsikorraldused maksid arveid ja seega ei otsinud ka ükski teenuspakkuja oma korterisse maha vajunud ja sinna jäänud eakat taga.

Kuidas päästjaid uksi avavad? Kuigi filmidest võib jääda mulje, et uksed joostakse toore jõuga maha, siis tegelikult tegutsevad päästjad palju ettevaatlikumalt. Märt Hindreus räägib, et kui inimese elu ohus pole, siis üritatakse ust avada seda võimalikult vähe kahjustades. Selleks on päästjatel tiigersaag, millega saab ukseluku keele läbi saagida, samuti on ukse lahti painutamiseks Hooligani kang. See on sõrgkangi moodi tööriist nn pardinoka ja kirkalaadse terava otsaga. Hindreus ütleb, et tõenäosus, et uks pärast Hooligani kangiga avamist uuesti lukku läheb, on u 50%. Samuti on võimalik luku südamik haamriga ära lõhkuda. „Kõige parem oleks muidugi see, kui inimesel oleks aken täiesti avatud või siis vähemalt tuulutusasendis, siis saaksime selle avada ilma kahjustusteta,” lisab Hindreus.

Kohtuekspertiisi instituut EKEI, kuhu leitud surnukehad lahangule viiakse, näeb suure pildi teist osa. „On täiesti võimalik, et nädalas üks kuni kolm surnut on väljendunud surmajärgsete muutustega,” ütleb EKEI Põhja-Lääne kohtuarstliku ekspertiisiosakonna juhataja Heldi Kase. Ta selgitab, et lugupidamisest hukkunute lähedaste vastu ei taha ta kasutada ühtegi kõnekeelsemat väljendit ja eelistaks, et ka meedia seda ei teeks. „Väljendunud surmajärgsed muutused” tähendab, et surnukehal on juba lagunemistunnuseid. EKEI-sse jõuavad muidugi peale üksi kodus surnute ka need, kes on hukkunud metsas eksides või läinud vabasurma inimasustusest eemal ja leitakse alles hiljem.

Kolmandat osa pildist näeb kohalik omavalitsus. „Sel aastal on linnale pärandunud juba 15 korterit ja veel nelja korteri dokumente valmistatakse ette. See tähendab, et neile inimestele ei ole leitud ühtegi pärijat,” ütleb Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Linna killuke pole üksi surijate koguhulga mõistmiseks samuti piisav, sest linnale päranduvad korterid ka neilt, kes on ametlike pärijateta, kuid surevad haiglas või ka näiteks naabrite-sõprade hoole all.

Kes on need inimesed, kelle surm jääb märkamata?