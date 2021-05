Enamasti on tegu eakate ja üksi elanud inimestega, kes on olnud tublid ja tegusad ning pole vajanud hooldust ega järelvalvet. Nad ei tule lähedastele nende kiires elus lihtsalt meelde, ühendust võetakse heal juhul nädalas või korra kuus, mõnikord ainult tähtpäevade või pühade aegu. Ja sinna kipuvad jääma ka surnukehade leidmise ajad. Vahel on surnu seal märkamist oodanud nädalaid.