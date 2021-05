JUHTKIRI | Värskendagem koroonapoliitikat

Kui pandeemia alguses kahtlustati, et viirus levib piiskadena ja pindade kaudu, siis nüüdseks on teadlased jõudnud üksmeelele, et pindadelt koroona saamise risk on väga väike. Peamiseks levikuviisiks peetakse nüüd aerosoolset, mis esialgu kõrvale jäeti, ja piisknakkust. Isegi WHO revideeris 30. aprillil lõpuks oma selgitusi, aga meie terviseameti juhendites räägitakse endiselt põhiliselt piisk- ja puutenakkusest ning kõige põhjalikumalt õpetatakse pindasid desinfitseerima ja käsi pesema.