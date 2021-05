Teame, et noortel inimestel võib jääda Covidi põdemisel püsivad tervisehäired: nõrkus, valud, kognitiivsed häired. Laste puhul see andmestik täieneb pidevalt. Selles osas nad saaksid vaktsineerimises kasu. Covidil on mõju ka laste vaimsele tervisele ja koolis käimisele.