SUUR LUGU | Kontorid muutuvad. Millised on meie tippfirmade nägemused ja kuidas kodukontoris mõistus säilitada?

Eestis on kaugtöötajate arv viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. See muudab palju tööandjate ja arendajate jaoks. Igal variandil on aga plussid ja miinused.