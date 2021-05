FOTOD | Niguliste muuseumis avatud näitus keskendub pühakuks kuulutatud Iiri printsessi traagilisele eluloole

Püha Dymphna altariretaabli maalis umbes 1505. aastal Goossen Van der Weyden, kuulsa Rogier Van der Weydeni pojapoeg. Varase Madalmaade maalitraditsiooni värvikaks näiteks olev ja erilise pildiprogrammiga teos oli pikka aega Antwerpeni Kuningliku Kaunite Kunstide Muuseumi püsiekspositsioonis. Seitsmel maalitahvlil on kujutatud neitsist märterpühaku Dymphna traagilist elu ja kannatuslugu. Teos oli tellitud Geeli lähistel asunud Tongerlo kloostrikirikusse (tänapäeva Belgia). Iiri printsess Dymphna suri märtrisurma Geelis ja teda austatakse selles piirkonnas alates keskajast kui meelehäirete vastu aitajat.

Teose lugu, tähendust ja äsja lõppenud konserveerimistöid esitlev väljapanek tuleb Eestisse koostöös The Phoebus Foundationiga, mis on üks olulisemaid ja suurimaid Belgia kunsti erakogusid maailmas. The Phoebus Foundationi konservaatorid konserveerisid maalitahvlid kolme aasta jooksul koostöös Belgia ja rahvusvaheliste ekspertidega. Konserveerimistöödega kaasnesid põhjalikud tehnilised uuringud, mis andsid uusi teadmisi altariretaabli tähenduse, päritolu ja valmimisprotsessi kohta.