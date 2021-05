VASTULAUSE | Joosep Vimm: valitsus just SMS-laenuga riigieelarvet rahastab ja võtab seda kuhjaga

Väiklane on Reformierakonna jutt, et nemad „SMS-laenuga“ riigieelarvet ei rahasta, sest just nemad plaanivad seda riigile võtta kohe kuhjaga. Müües riigi kinnisvara kiire vaba raha saamiseks, võtab riik endale kaela pikaajalise kohustuse maksta kinni eraettevõtjate kasum.

Lihtsalt selleks, et riik toimida saaks, et erinevad asutused päästekomandodest koolide ja kohtumajadeni tegutseda saaksid. See vaba turg ei too meile efektiivsust, vaid sööb riigi rahakotti.